На Кубани число краж в автобусах сократилось больше чем на 11%

Об этом говорили 12 июля на заседании коллегии транспортной полиции Южного федерального округа в Краснодаре.

Там подвели итоги первого полугодия работы. За это время Кубань приняла почти 5 млн туристов. Они прибывали в край на самолетах, автобусах, поездах и паромах. Путешественникам обеспечили безопасность на высшем уровне. Особое внимание уделили организованным перевозкам детей в санатории и на экскурсии.

«Все оперативные служебные задачи, которые перед нами стояли, выполнены. Правопорядок на объектах железнодорожного и воздушного транспорта можно охарактеризовать как стабильный и контролируемый», — сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по ЮФО Владимир Струков.

Кроме того, на силовиков легла дополнительная нагрузка. Первое полугодие было богато на события — Всемирные военные игры, Российский инвестиционный форум, Гран-при «Формулы-1», Кубок конфедераций. Следить за порядком полицейским помогали волонтеры.

«Мы всегда на время таких массовых мероприятий выезжаем, получаем аккредитацию и находимся в эпицентре, постоянно в онлайн-режиме. Если есть там какие-то корректировки, мы вносим, дорабатываем», — пояснил председатель общественного совета при управлении на транспорте МВД РФ по ЮФО Георгий Шауро.

Сейчас главная задача транспортной полиции — обеспечить порядок и безопасность для всех туристов, которые едут на Кубань. До конца сезона Краснодарский край посетят около 16 млн отдыхающих, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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