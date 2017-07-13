На Кубани число миллиардеров составило 13 человек

Количество налогоплательщиков, чей доход в 2017 превысит 1 млрд рублей, по сравнению с прошлым годом не изменилось.

Управление ФНС по краю опубликовало предварительные итоги декларационной кампании 2017 года по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). С января по июнь налогоплательщики подали более 140 тыс. деклараций. В бюджет по этому виду налога перечислят 9 млрд рублей.

В Краснодарском крае насчитывается 13 налогоплательщиков с доходом более 1 млрд рублей. Сумма НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, у этих налогоплательщиков выросла с 34 млн до 4,3 млрд рублей по сравнению с прошлым годом, пишет «Коммерсантъ».

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