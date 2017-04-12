На Кубани число смертельных случаев на производстве снизилось на 44%

Заместитель министра труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша в апреле рассказал о том, как в крае защищают права и интересы работников.

По итогам 2016 года на производстве пострадали 1 тыс. 10 работников, уровень общего производственного травматизма в регионе снизился на 3,8%, а количество смертельных случаев уменьшилось на 44%.

«Сегодня в крае выстроена четкая работа по защите прав и интересов работников. Действуют законы о социальном партнерстве, об охране труда, создана система трехсторонних комиссий и комиссий по охране труда как на региональном, так и на муниципальном уровне», — сообщил Гаркуша журналистам на Всероссийской неделе охраны труда.

Он добавил, что по поручению губернатора практически во всех организациях ежеквартально проводится мониторинг охраны труда.

«Вся эта система создана с целью максимально снизить общий производственный и смертельный травматизм», — пояснил замминистра.

По его словам, важно, чтобы сам работник отслеживал соблюдение своих прав и вовремя информировал об их нарушении.

За защитой прав работник может обратиться в трудовую инспекцию, которая осуществляет государственный надзор за исполнением требований трудового законодательства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник