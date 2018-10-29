На Кубани число умерших от отравления алкоголем сократилось на 74%

Число случайных смертельных отравлений с начала года составило 22 человека.

По данным Росстата, в целом по стране по числу смертей от алкоголя лидируют Московская область — 335 смертельных случаев, Свердловская — 283 случая и Омская — 179 случаев.

В январе-сентябре 2018 года на Кубани смертность от внешних причин сократилась на 8,5% — до 3,4 тыс. человек. По этому показателю регион занимает четвертое место в стране после Московской области, Москвы и Свердловской области. За этот же период количество самоубийств снизилось на 16,7% — до 398 человек.

Жертвами убийств стали 188 человек — на 8% больше, чем годом ранее. В ДТП погибло на 1,5% больше человек — 596. Утонул 181 человек, что на 9,5% меньше уровня прошлого года, сообщает «РБК Краснодар».

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