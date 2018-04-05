На Кубани число вакансий увеличилось на 35%

На 10% снизилось количество безработных. Эти цифры 5 апреля озвучили на конференции в Законодательном собрании края. Темой дискуссии стала борьба с теневой занятостью.

В разговоре приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, депутаты регионального парламента, курирующие службы и представители муниципалитетов.

В регионе не первый год ведется борьба с нелегальными заработками. Актуальнее всего эта проблема в аграрном секторе Кубани. Люди трудятся на фермах и полях только в уборочный сезон, а по его окончании находят другую временную работу. Как отметил Юрий Бурлачко, зарплата в конвертах вредит не только экономике региона, но и самим людям, многие годы проработавшим за ширмой трудового договора.

«Асоциальное поведение людей, они не понимают последствий тех действий, которые осуществляют. Это связано с тем, что они не могут взять кредиты. Легально практически никаких действий принять не могут. Они, может, хорошие штукатуры, каменщики. В бригаде работают. Ну и здорово, что работают. Хотя бы заняты, семью кормят. Но через пять, десять лет это заканчивается, надо устраиваться на работу», — сказал Юрий Бурлачко.

«По различным причинам далеко не каждый гражданин, не имеющий официального заработка, зарегистрирован в качестве безработного. Одна из причин — это скрытая или неформальная занятость», — отметил председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике Николай Кравченко.

Для соискателей, которые приходят на рынок труда с пустой трудовой книжкой, наступает настоящий кризис. Как помочь найти им достойное место, решали краевые депутаты.

На конференции также подвели итоги работы служб и ведомств, проанализировали ситуацию в 12 муниципалитетах на основании выезда рабочей группы.

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