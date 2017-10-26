На Кубани число волков превысило тысячу особей

Заслуженный эколог России Анатолий Кудактин рассказал, что за последние 15 лет численность волков в крае выросла минимум в три-четыре раза.

Начало сезона охоты обсудили 25 октября в эфире программы «Через край» на телеканале «Кубань 24».

«Лет десять назад на территории края было порядка 600 особей волков, а сейчас более 1 тыс. Учеты хищников имеют погрешность порядка 15%. Однако в относительных цифрах учет показывает рост численности волка и шакала. Большинство волков отстреливали во время охоты на копытных, в частности на кабана. В связи с тем, что у нас кабан попал под африканскую чуму, численность его упала. Чаще всего волков добывали попутно», — рассказал замминистра природных ресурсов Краснодарского края Олег Сизонов.

Анатолий Кудактин отметил, что объективных данных о численности волков и шакалов нет.

«Я всегда вспоминаю то доброе время, когда в управлении на стене висела карта, на которой флажками были обозначены поселения волков в крае. Эту карту привозили в Москву и показывали в качестве образца, как правильно вести хозяйство. Мы знали, сколько волчьих семей живет в крае, какие меры принять, чтобы с ними бороться, где больший ущерб они приносят. Естественно, какая-то официальная информация поступает в статистику, но насколько она достоверна, вопрос сложный», — считает Кудактин.

Он отметил, что главная проблема в том, что волки стали синантропными, то есть живут рядом с людьми.

«Они живут за счет человека. Много появилось волко-собачьих гибридов. И если раньше за волка была учреждена премия, были охотники-волчатники, был контроль, то сейчас этого, к сожалению, нет. Министерство ничего не может сделать, оно не сможет назначить такую премию для охотника, а добыть волка — это большая, трудная работа. Раньше также проводились семинары охотников-волчатников», — добавил Анатолий Кудактин.

Начальник отдела охотничьего надзора краевого минприроды Сергей Зенков подчеркнул, что для охоты на волка нужно получить лицензию, а незаконная добыча хищника грозит привлечением к ответственности по статье 8.35 КоАП о краснокнижных животных и животных, вошедших в список видов СИТЕС.

«Пресс хищников на сельхозживотных у нас в крае действительно существует. Всю ответственность за потраву хищниками сельхозживотных несет охотпользователь, который осуществляет свою деятельность на этой территории. Именно он обязан регулировать численность вредных хищников в угодьях. Это его обязанность», — заключил Зенков.

Согласно календарю охотника на сайте краевого минприроды, охота на волка и шакала разрешена с 1 ноября по 10 января.

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