На Кубани действует самый высокий уровень пожароопасности

Огненная угроза нависла над всей территорией региона. Наиболее напряженная обстановка — в юго-восточных районах и в краевой столице.

Спасатели призывают население неукоснительно следовать всем правилам безопасности, чтобы избежать природной катастрофы. Нельзя разжигать костры в лесах, выбрасывать непотушенные сигареты, оставлять стекло под палящим солнцем.

«Дневные температуры на уровне 28-33 °С, ночные температуры порядка 13-18 °С. На территории края, на побережье морей до +23 °С. И только в юго-восточных предгорьях возможны понижения до +11 °С», — рассказал начальник краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

Такая жаркая погода продержится в крае до конца следующей недели. В выходные усилится ветер, в районе Новороссийска его порывы достигнут 25 м/с.

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