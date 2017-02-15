На Кубани депутаты сократили число одномандатных округов

На 60-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края 15 февраля депутаты приняли решение сократить количество одномандатных избирательных округов.

«Приняли новую «нарезку» одномандатных избирательных округов. Их будет 35, а не 50, как в этот созыв. И депутатов станет 70, а не 100», — написал депутат ЗСК Алексей Гусак в своем микроблоге в Twitter.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты Законодательного собрания Краснодарского края 27 января 2016 года на 46-й сессии одобрили изменения в устав региона. Парламентарии приняли решение об уменьшении количества депутатов следующего созыва со 100 до 70. Поправки были приняты единогласно. Глава Кубани Вениамин Кондратьев в феврале подписал закон, устанавливающий число депутатов в Законодательном собрании региона. Их количество уменьшили до 70.

В администрации Краснодарского края в январе 2017 года предложили избирать депутатов регионального парламента шестого созыва по 35 одномандатным округам вместо нынешних 50.

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