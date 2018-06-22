На Кубани десантники из трех стран поболеют за сборную Сербии в матче ЧМ

22 июня в 18:18

Российские, белорусские и сербские десантники, которые сейчас находятся на учениях в Краснодарском крае, 22 июня будут вместе болеть за сборную Сербии.

Команда проведет матч чемпионата мира с командой Швейцарии. Встреча начнется в 21:00.

«После сдачи зачетов на допуск к учениям, «крылатая пехота» России, Беларуси и Сербии соберется перед экраном телевизора, чтобы поддержать сербских футболистов на групповом этапе чемпионата мира по футболу. Для десантников трех стран в расположении отдельного разведывательного батальона подготовили площадку для просмотра матча», — сказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ..

Военные смогут посмотреть матч на большом экране. Для создания праздничного настроения им разрешили принести фанатскую атрибутику.

Десантники собрались на международные учения «Славянское братство — 2018», которые проходят под Новороссийском и продлятся до 28 июня. Всего в них участвуют около 1 тыс. военнослужащих десантных подразделений России, Беларуси и Сербии, а также более 150 единиц военной и специальной техники, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первом туре группового этапа швейцарцы сыграли вничью с бразильцами (1:1), сербы обыграли костариканцев (1:0).

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