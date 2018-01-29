На Кубани десантники в экстремальных условиях уничтожили условного противника

Тактические учения Новороссийского соединения воздушно-десантных войск прошли на полигоне «Раевское».

Участие в них приняли более 300 военнослужащих. Задействовали более 60 единиц боевой и специальной техники.

Десантники различных подразделений отрабатывали взаимодействие, комплекс учебно-боевых задач и боевую стрельбу.

Командиры продемонстрировали умение применять новые способы вооруженной борьбы и управлять поддерживающими и приданными средствами усиления. Учения проводились в сложных погодных условиях, сообщает «Звезда».

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