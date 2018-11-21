На Кубани десять зеленых зон станут особо охраняемыми природными территориями

Об этом стало известно 21 ноября во время заседания общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края.

В нем принял участие замглавы региона Сергей Болдин, представители исполнительной власти края, члены совета и научного сообщества Кубани.

Министерство природных ресурсов края ведет работу по созданию десяти особо охраняемых природных территорий. Среди них участки, которые придают особый статус территориям водно-болотных угодий Приазовья, такие как лиманно-плавневые комплексы «Дельта реки Кубани», «Ахтарские лиманы».

«Необходимо сохранить видовое разнообразие обозначенных территорий, в том числе создать особый режим, накладывающий ограничение на ведение хозяйственной деятельности», — подчеркнул Сергей Болдин.

Решили создать рабочую группу, привлечь ученых для разработки региональной программы управления прибрежной зоной Приазовья.

По инициативе общественников специалисты выехали в парк имени 30-летия Победы. Северная часть парка сейчас превратилась в «придомовую» территорию, ее огородили капитальным забором, и она стала недоступна для прохода горожан.

По словам заместителя главы Краснодара Евгения Зименко, в ближайшие дни ограждение демонтируют, зеленую зону вернут в пользование людям. Сергей Болдин акцентировал, что эта задача является стратегически важной и будет находиться на его личном контроле, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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