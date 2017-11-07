На Кубани детей из попавшего в ДТП школьного автобуса отправили домой

Авария произошла 7 ноября в Красноармейском районе на 110-м км дороги Темрюк – Краснодар – Кропоткин.

«Детей сейчас сопровождают в Темрюк. Открыта горячая линия», — цитирует представителя полиции ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Красноармейском районе 7 ноября около 17:00 водитель внедорожника Toyota выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус, в салоне которого находилось 27 учеников. Четверых детей с незначительными ссадинами и ушибами госпитализированы в районную больницу.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил региональному Министерству здравоохранения поручил держать ситуацию на контроле.

Вернуться на ленту

Источник