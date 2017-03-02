На Кубани детей научат противостоять рискам

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина приняла участие в совещании, посвященном проведению цикла информационно-профилактических мероприятий для детей.

Она подчеркнула необходимость научить несовершеннолетних противостоять постоянно возникающим рискам.

«Угрозы могут носить различный характер: психологическое или физическое принуждение к противоправным действиям. Каждое клубное формирование должно стать миниатюрной информационной площадкой, дающей ответы на простые вопросы: что ребенка может ожидать в современном информационном, виртуальном, общественном пространстве, как он может этому противостоять и что может выбрать взамен», — сказала Лапина.

Специалисты поделились своими знаниями, чтобы помочь выработать единую концепцию профилактической работы с несовершеннолетними. Кроме того, на совещании говорили о безопасном контенте для цифрового поколения, о психолого-педагогических акцентах при подготовке мероприятий и профилактике асоциального поведения, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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