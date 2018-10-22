На Кубани девушка на Mercedes врезалась в дерево, погибли четыре человека

ДТП произошло 22 октября около 1:00 в Гулькевичском районе.

По предварительным данным, на 19-м километре автодороги Гулькевичи — Новоукраинская — Шевченко 25-летняя девушка на Mercedes-Benz совершала обгон и не справилась с управлением. Автомобиль зацепил левую обочину, съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте скончались водитель иномарки и три ее пассажира. Еще троих пассажиров госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

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