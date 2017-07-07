На Кубани деятели науки, образования и культуры получили награды

Торжественная церемония вручения дипломов и наград прошла 7 июля в филармонии имени Г. Ф. Пономаренко.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор края Анна Минькова, и. о. министра образования, науки и молодежной политики региона Ольга Медведева, министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина, руководители и деятели научных и образовательных организаций, учреждений культуры.

Звания лауреатов премии администрации региона в области науки, образования и культуры за 2016 год присудили 25 соискателям. Им вручили дипломы, нагрудные знаки и денежные вознаграждения.

Минькова подчеркнула, что эти награды должны стать дополнительным импульсом для новых свершений и открытий.

«Эта премия — признание вашего таланта, вклада в развитие Краснодарского края. Вы формируете пространство, энергию региона, задаете ориентиры для дальнейшего развития разных сфер нашей жизни», — пояснила Минькова.

По ее словам, все отмеченные достижения и проекты обладают практической ценностью и применяются в реальной жизни.

Премия администрации Краснодарского края была учреждена в 1997 году. С тех пор ее вручают регулярно, сообщает пресс-служба администрации региона.

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