На Кубани дезертиру дали два года колонии

Молодой человек, служивший по контракту в воинской части в Чечне, 28 октября 2015 года не вернулся на службу в срок.

Краснодарский гарнизонный военный суд установил, что с 2015 года сбежавший военнослужащий постоянно менял место жительства, переезжая из города в город по всему Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГВСУ СК России.

Правоохранители задержали дезертира 18 июля 2018 года. Над ним состоялся суд, который приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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