На Кубани директор фирмы присвоил 20 млн рублей при строительстве многоэтажки

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали директора ООО «Градстрой».

Установлено, что подозреваемый в 2012-2015 годах при строительстве многоэтажного дома в Тихорецке мошенническим способом завладел деньгами членов ЖСК «Юг-строй» на сумму более 20 млн рублей.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений по статьям «Мошенничество»: ч. 3 ст. 159 (шесть эпизодов), ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160 и «Злоупотребление полномочиями» — ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляцию отклонили, приговор вступил в законную силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.

Вернуться на ленту

Источник