На Кубани директор МУП выписал себе премий на 2,8 млн рублей

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы и штрафу.

Установлено, что директор МУП «Теплоэнергетик» Кущевского района с 31 декабря 2013 года по 11 декабря 2015 года издавал приказы об установлении себе заработной платы и дополнительных выплат в виде премий и доплат. В результате он неправомерное начислили себе 2,1 млн рублей, в том числе в виде единовременных поощрений, доплат в связи с обслуживанием котельных, единовременные выплаты за счет экономии энергоресурсов, экономии фонда оплаты труда.

Помимо этого, директор в 2015 году присвоил себе 700 тыс. рублей предприятия, предоставляя в бухгалтерию подложных документов о покупке чугунных секций к отопительным котлам, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Кущевский районный суд 22 августа признал 50-летнего мужчину виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 510 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд также удовлетворил заявление прокурора района о взыскании с обвиняемого ущерба в размере 2,8 млн рублей. На недвижимое и движимое имущество осужденного был наложен арест в ход предварительного следствия.

Приговор в законную силу не вступил.

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