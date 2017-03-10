На Кубани директора филиала БТИ будут судить за подлог

10 марта в 15:59

В Динском районе в марте завершили расследование уголовного дела о служебном подлоге, в котором обвиняют директора филиала краевого БТИ.

По версии следствия, с 23 по 29 июля 2015 года директор динского филиала краевого БТИ дала указание подчиненному изготовить техническую документацию на объект незавершенного строительства — многоквартирный жилой дом площадью около 2 тыс. кв. м. При этом фактически дом отсутствовал, и женщина это знала. Опасаясь потерять работу, сотрудница исполнила указание руководителя.

В дальнейшем злоумышленница подписями удостоверила документацию, на основании которой объект поставили на кадастровый учет, а строительная компания незаконно получила на него право собственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Прокуратура Динского района утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

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