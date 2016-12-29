На Кубани директора фирмы заподозрили в неуплате 48 млн рублей налогов

29 декабря в 10:19

В Новороссийске в декабре возбудили уголовное дело против бывшего директора компании, которого заподозрили в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, бывший директор ООО «Александровское», которое занималось оптовой торговлей зерном, предоставил налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за первый квартал 2012 года с ложными сведениями. Таким образом, мужчина уклонился от уплаты налогов в размере более 48,5 млн рублей. Сейчас организация находится в стадии банкротства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», ранее в октябре против бывшего директора ООО «Александровское» уже возбудили аналогичное уголовное за за уклонение от уплаты более 63,5 млн рублей налогов.

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