На Кубани директора овощной базы заподозрили в сокрытии 17 млн рублей налогов

16 марта в 13:21

В Кавказском районе в марте в отношении директора ООО «Весна» возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере оптовой торговли фруктами и овощами, предоставил в налоговый орган декларации за 2015 год и за 1 квартал 2016 года с ложными сведениями о сумме налоговых вычетов по приобретению продукции. Таким образом, он уклонился от уплаты налогов в размере более 17,1 млн рублей. Эта сумма составила 99,4% от общей суммы всех налогов, подлежащих уплате в бюджет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Следователи изучают финансовую отчетность и документацию фирмы. Устанавливают обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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