На Кубани директора сельхозпредприятия будут судить за неуплату 52 млн рублей налогов

Материалы дела в октябре направили в суд.

По версии следствия, директор ООО «Арсенал Агротрейд» из Кавказского района, занимающегося куплей-продажей сельскохозяйственной техники, предоставил декларацию по налогу на добавленную стоимость за три квартала 2015 года и за весь 2016 год, внеся в них ложные сведения о сумме налоговых вычетов по приобретению сельскохозяйственной продукции. В результате мужчина уклонился от уплаты 52,3 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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