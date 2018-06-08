На Кубани для детей создадут систему ранней помощи

В социально-реабилитационных учреждениях Краснодарского края откроются службы помощи детям и их родителям.

Службы будут созданы в рамках реализации Концепции развития системы ранней помощи в РФ на период до 2020 года.

Основная задача концепции — наладить эффективное межведомственное взаимодействие государственных, муниципальных и общественных организаций, участвующих в оказании ранней комплексной помощи детям целевой группы. В эту группу входят дети от рождения до трех лет с ограниченными возможностями здоровья, генетическими нарушениями, а также сироты и дети из семей, находящихся в социально опасном положении.

В первую очередь, в службах ранней помощи будут консультировать родителей. С ними будут проводить занятия, учить навыкам воспитания таких детей.

В краевом минтруда пояснили, что с детьми будут работать педагоги-психологи, социальные педагоги, дефектологи, логопеды, медработники, специалисты по соцработе. Услуги будут предоставляться бесплатно.

Сейчас определяют критерии нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней помощи, составляют перечни услуг и предоставляющих их государственных организаций. Для координации работы на уровне края и муниципалитетов разрабатывается регламент межведомственного взаимодействия и создаются межведомственные рабочие группы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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