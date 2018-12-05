На Кубани для развития событийного туризма запустили интерактивный календарь

Региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия запустило проект под названием Событийная дирекция «Курортов Краснодарского края».

«Основная деятельность дирекции направлена на привлечение дополнительного туристского потока на территорию региона. Дирекция помогает организаторам наладить взаимодействие с властями различного уровня в регионе, а также осуществляет информационную, организационную, коммуникационную, методическую и аналитическую поддержку. Продвигает мероприятия в СМИ и в интернете», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства.

Для этого на сайте проекта сформировали календарь наиболее интересных для туристов событий. Жители и гости региона смогут найти там всю информацию о событии и перейти на сайт организаторов мероприятия, а также посмотреть локацию события на карте.

Кроме того, дирекция приступила к формированию межрегионального календаря туристских мероприятий. В него войдут события четырех южных регионов России, участвующих в реализации проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Календарь событий также будет опубликован на портале проекта и в социальных сетях.

«В перспективе планируем организовать Школу событийного туризма. Рассчитываем, что этот проект заинтересует не только начинающих организаторов мероприятий, но и профессионалов. Сейчас анализируем рынок образовательных услуг, чтобы пригласить компетентных экспертов и event-тренеров», — отметили в минкурортов.

Ежегодно в календарь событий входит более 400 мероприятий международного, федерального и краевого уровней. Мероприятия, проводимые в крае, дают значительный прирост турпотока. Например, только на ЧМ-2018 он привлек в регион около 800 тыс. отдыхающих. Столько гостей, в том числе из Швеции, Исландии, Швейцарии, Германии, Южной Кореи, Италии, Аргентины и других стран, посетили Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар в период проведения турнира. В Краснодаре турпоток за это время вырос почти в три раза. В этот период рост турпотока из-за рубежа составил 90%.

Более 55 тыс. туристов, в том числе иностранных, приняли участие в туристическом фестивале «Античное наследие России», который открыл летний курортный сезон.

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