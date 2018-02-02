На Кубани для реализации госпрограммы разработают проекты

Правительство утвердило план мероприятий по развитию проектной деятельности.

Документ подготовили с учетом опыта реализации приоритетных проектов и программ, он включает мероприятия по усовершенствованию проектной деятельности.

Предлагается постепенно перевести все госпрограммы на проектный механизм, внедрить автоматизированную систему управления, опробовать методы материального стимулирования участников и провести комплексную оценку уровня зрелости проектной деятельности на федеральном и региональном уровнях.

«Начиная с сентября 2017 года регион включился в активную работу по внедрению механизмов проектного управления. Сегодня на Кубани реализуются проекты семи стратегических направлений развития России, проекты еще двух находятся в стадии проработки», — рассказал руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

По его словам, распоряжение правительства расширило возможности регионов в процессе внедрения проектных механизмов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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