На Кубани для учащихся провели бесплатный показ фильма «Время первых»

Кубанские школьники и студенты в апреле посмотрели отечественную космическую драму «Время первых». Бесплатный показ для них организовало министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Фильм рассказывает историю выхода в открытый космос советского летчика Алексея Леонова и его напарника Павла Беляева. Вместе с героями целую жизнь проживали и зрители.

«Выбор фильма неслучаен, потому что «Время первых», можно сказать, и о нашем времени. Действительно, время первых — время молодежи. На примере этих героев, космонавтов, для себя расставляют приоритеты, что же такое героизм и где находится уровень патриотизма», — сказала начальник отдела министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Аршинник.

Зрители говорят, что почти трехчасовой фильм смотрится на одном дыхании.

— Фильм, который необходимо посмотреть каждому — каждому россиянину и каждому человеку в мире. Это наглядная история.

— Я получил дозу впечатлений, даже немножко всплакнул. Сейчас даже сердце колотится. Патриотизм на высшем уровне.

— Фильм очень интересный, познавательный. Так мы хотя бы узнаем больше о Советском Союзе и о тех временах.

Чтобы создать эту картину, режиссеру Дмитрию Киселеву пришлось изучить устройство космического корабля и принцип ракетостроения 1960-х годов, а исполнителям главных ролей Константину Хабенскому и Евгению Миронову — пройти курс профессиональных летчиков.

Специальные показы для школьников и студентов запланированы по всему краю, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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