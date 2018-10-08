На Кубани днем 9 октября будет тепло — до 26 °С

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Ветер восточных направлений 5-10 м/с, днем местами 11-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, при прояснении в восточной половине 2-5 °С; днем 20-25 °С.

На Черноморском побережье ночью 11-16 °С, днем 21-26 °С. Температура воды в Азовском море 14-16°, в Черном море 16-20°.

В Краснодаре без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 22-24 °С.

Сочи +23…+25 °C переменная облачность

Туапсе +25…+27 °C переменная облачность

Геленджик +23…+25 °C переменная облачность

Новороссийск +22…+24 °C переменная облачность

Анапа +22…+24 °C переменная облачность

Крымск +23…+25 °C переменная облачность

Славянск-на-Кубани +22…+24 °C переменная облачность

Приморско-Ахтарск +20…+22 °C переменная облачность

Ейск +20…+22 °C переменная облачность

Тихорецк +22…+24 °C переменная облачность

Кропоткин +23…+25 °C переменная облачность

Армавир +23…+25 °C переменная облачность

Лабинск +22…+24 °C переменная облачность

Белореченск +22…+24 °C переменная облачность

Горячий Ключ +22…+24 °C переменная облачность

Краснодар +22…+24 °C переменная облачность

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