На Кубани днем 9 октября будет тепло — до 26 °С

Ветер восточных направлений 5-10 м/с, днем местами 11-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11 °С, при прояснении в восточной половине 2-5 °С; днем 20-25 °С.
На Черноморском побережье ночью 11-16 °С, днем 21-26 °С. Температура воды в Азовском море 14-16°, в Черном море 16-20°.
В Краснодаре без осадков. Ветер восточных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 °С, днем 22-24 °С.
Сочи +23…+25 °C переменная облачность
Туапсе +25…+27 °C переменная облачность
Геленджик +23…+25 °C переменная облачность
Новороссийск +22…+24 °C переменная облачность
Анапа +22…+24 °C переменная облачность
Крымск +23…+25 °C переменная облачность
Славянск-на-Кубани +22…+24 °C переменная облачность
Приморско-Ахтарск +20…+22 °C переменная облачность
Ейск +20…+22 °C переменная облачность
Тихорецк +22…+24 °C переменная облачность
Кропоткин +23…+25 °C переменная облачность
Армавир +23…+25 °C переменная облачность
Лабинск +22…+24 °C переменная облачность
Белореченск +22…+24 °C переменная облачность
Горячий Ключ +22…+24 °C переменная облачность
Краснодар +22…+24 °C переменная облачность
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