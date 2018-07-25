На Кубани до 27 июля будут идти сильные дожди

До конца суток 25 июля, а также 26 и 27 июля местами в Краснодарском крае ожидаются ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, Республики Адыгея и Черноморского побережья, от Геленджика до Магри, ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС предупредило о возможных смерчах на Кубани.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник