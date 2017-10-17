На Кубани до 31 тыс. га увеличат площади виноградников

Вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что всего в России к 2021 году собираются увеличить площади виноградников до 140 тыс. га.

В том числе в Краснодарском крае площади расширят до 31 тыс. га. В этом году заложат около 1,5 тыс. га виноградников. Вице-губернатор отметил, что это самый высокий показатель за последние шесть лет.

Об этом он рассказал на Всероссийском саммите виноделов, который прошел в Абрау-Дюрсо.

«Виноделы Краснодарского края уже давно укрепили свои позиции не только на российском, но и на международном рынке. Кубанские вина пока в небольших количествах экспортируют в Китай, Швецию, Казахстан, Венгрию, Австрию, Белоруссию, Израиль. В прошлом году общий объем экспорта винодельческой продукции составил более 212 тыс. дал», — сказал Коробка.

Замглавы края уточнил, что для развития этой отрасли будут создавать максимально комфортные условия. В этом году край и федерация направили 360 млн рублей на закладку виноградников и проведение работ по уходу.

Он добавил, что вина кубанских производителей каждый год получают золотые и серебряные награды на международных выставках. С начала года на зарубежных международных дегустационных конкурсах виноделы края завоевали 62 медали, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на всероссийском саммите виноделов в Абрау-Дюрсо назвали лучшие вина года. Большинство наград досталось виноделам Кубани.

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