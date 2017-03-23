На Кубани до 616 увеличилось число продуктовых ярмарок

В Краснодарском крае в 2017 году зафиксировали 616 муниципальных и частных продуктовых ярмарок.

Об этом сообщил замруководителя краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Эдуард Балмашев на селекторном совещании. Заседание провел руководитель департамента Юрий Поляков. В мероприятии приняли участие члены межведомственной комиссии по дорожному сервису, заместители глав муниципалитетов, курирующие вопросы потребсферы, руководители органов внутренних дел, территориальных управлений органов Роспотребнадзора.

Балмашев рассказал, что сейчас в крае функционируют 363 муниципальные и 252 частные ярмарки.

«Кроме того, работают 70 ярмарок выходного дня, и насчитывается более 4 тыс. объектов придорожного сервиса», — уточнил он.

Поляков пояснил, что на первом месте должно быть не количество ярмарок, а их качество. По его словам, необходимо мониторить, как ведется торговля на точках. Основные нарушения — наличие на ярмарках некоторых муниципалитетов несертифицированной домашней продукции и факты несанкционированной торговли.

«Плохое состояние ярмарок и придорожных территорий недопустимо. Губернатор дал поручение навести порядок на этих территориях. При подготовке к курортному сезону мы должны максимально улучшить состояние объектов торговли», — уточнил глава департамента.

Он добавил, что вместе с региональным департаментом архитектуры ведомство регулярно указывает собственникам торговых точек на недостатки, которые необходимо устранять, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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