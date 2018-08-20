На Кубани до конца года откроют три центра оказания услуг малому и среднему бизнесу

Об этом стало известно во время регионального совещания, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Речь шла о расширении перечня услуг для предпринимателей в единой системе МФЦ. Губернатор напомнил, что в целом за три года список услуг увеличился более чем на 30%. Если в 2015 году в МФЦ оказывали 151 госуслугу, то сейчас — уже 203. Кроме того, жители края получают более 10 тыс. муниципальных услуг.

Как подчеркнул глава региона, в МФЦ обращаются пенсионеры, ветераны, инвалиды, многодетные семьи. Граждане решают вопросы с получением пособий, наследства, оформляют материнский капитал.

«В этой работе нельзя быть равнодушными. Наша общая задача — приводить деятельность МФЦ к единому высокому стандарту. Не только в больших городах, но и в сельской местности. Люди должны быстро и качественно получать услуги, от которых напрямую зависит решение их социальных и жилищных проблем», — отметил Вениамин Кондратьев.

Глава края также добавил, что работе с малым и средним бизнесом на базе МФЦ необходимо уделять повышенное внимание — расширять перечень услуг, на базе Центров оказания услуг малому предпринимательству создавать ресурсные окна для подключения площадок к инженерной инфраструктуре.

Как сообщил руководитель департамента информатизации и связи края Евгений Юшков, в регионе к октябрю планируется открытие двух Центров оказания услуг малому предпринимательству, а до конца текущего года — будет создан еще один. Сейчас готовят площадки для запуска работы.

«Для края сегодня это приоритет. Важно, чтобы малый и средний бизнес региона был максимально доволен сотрудничеством с МФЦ», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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