На Кубани до конца года завершат строительство 18 офисов врачей общей практики

В ноябре офис врача общей практики открыли в поселке Октябрьском Ленинградского района.

В церемонии открытия приняла участие вице-губернатор Анна Минькова. Она рассказала, что на Кубани работают 230 офисов врачей общей практики. До конца года планируют построить еще 18 таких медучреждений.

«Всего необходимо иметь, как минимум, 500 офисов, чтобы приблизить медицинские услуги жителям населенных пунктов. Такую задачу ставит губернатор», — сказала Минькова.

В новом учреждении есть кабинеты доврачебного приема, врача общей практики, стоматолога, детской участковой медицинской сестры, процедурный, прививочный и ЭКГ-кабинеты. Офис рассчитан на 20-25 посещений в смену. Обратиться смогут более 3,2 тыс. жителей Ленинградского района.

На строительство офиса врача общей практики выделили около 10 млн рублей. Из них 8,3 млн рублей направили из краевого бюджета, 1,8 млн рублей — из местного. За счет денег муниципалитета приобрели медицинское оборудование и мебель на 712 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Новознаменском под Краснодаром в январе планируют открыть офис врача общей практики. Там откроют взрослое и детское отделения. Прием будут осуществлять врач-терапевт и педиатр.

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