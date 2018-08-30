На Кубани до конца осенних полевых работ зафиксируют цены на минеральные удобрения

Такое решение приняли на совещании в Министерстве сельского хозяйства РФ с руководством крупнейших предприятий агрохимической отрасли — «ФосАгро», «УРАЛХИМ», «ЕвроХим», «Акрон».

Власти Краснодарского края инициировали обращение в федеральное ведомство с просьбой стабилизировать цены на минеральные удобрения. По словам курирующего вопросы АПК вице-губернатора Андрея Коробки, цены на минудобрения по отдельным позициям за последний месяц выросли на 30% по сравнению с 2017 годом. Он отметил, что такое увеличение может негативно отразиться как на экономике аграриев, так и в целом на результате их работы в будущем сезоне.

Чтобы снизить нагрузку на аграриев компании-производители выразили готовность взять на себя добровольные обязательства по сдерживанию цен на свою продукцию до 15 ноября текущего года.

Как отметил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в период осеннего сева — в первую очередь озимых культур — очень важно оказать максимальную поддержку растениеводам, чтобы заложить хорошую базу под урожай следующего года.

«Поэтому на сегодняшней встрече, учитывая интересы аграриев и глобальные задачи российского АПК, принято решение зафиксировать уровень цен на удобрения до окончания осенних полевых работ. При этом Минсельхоз РФ предусмотрит средства, необходимые для предоставления льготных краткосрочных кредитов, в том числе на приобретение минеральных удобрений», — цитирует министра сельского хозяйства РФ пресс-служба администрации Краснодарского края.

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