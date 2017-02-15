На Кубани доходную часть бюджета увеличат до 214,4 млрд рублей

На 60-й сессии Законодательного собрания Краснодарского края 15 февраля сообщили об увеличении доходной части бюджета Кубани на 2017 год до 214,4 млрд рублей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что по итогам 2016 года в бюджет края поступило на 10 млрд рублей больше запланированного. Собственные доходы края в консолидированный бюджет составили 230 млрд рублей.

«Я благодарю всех: финансовый блок, промышленный блок, агропромышленный комплекс и депутатский корпус за этот результат. Позиция была конструктивная и направленная на эффективный результат, и мы его получили. Сумели мобилизовать ресурсы, перешли на точечную поддержку тех, кто может работать и зарабатывать, и это все дает нам экономическую и социальную стабильность», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что сложившаяся экономическая обстановка позволяет увеличить план по доходам в бюджете 2017 года на 5 млрд рублей. Кроме того, Кубань получит от федерации дополнительно 3 млрд рублей дотаций и почти 2 млрд рублей целевых субсидий.

«Как мы и договаривались, большая часть дополнительных средств пойдет на развитие социального блока», — заявил Кондратьев.

Финансирование госпрограмм по развитию здравоохранения увеличено более чем на 1,5 млрд рублей. Средства выделяют на поддержку высокотехнологичной медицины, выплаты медработникам, переехавшим на село, строительство в крае офисов врачей общей практики.

Глава региона добавил, что 3,4 млрд рублей будет добавлено на строительство и реконструкцию школ, а также строительство и приобретение детских садов. В итоге общая сумма финансирования в 2017 году составит 5 млрд рублей.

Более чем на 470 млн рублей будет увеличено финансирование отрасли образования.

«Из них 83 млн запланировано на приобретение школьных автобусов. Еще 46,2 млн — на ремонт школьных спортзалов, которые являются самым доступным местом для детей, чтобы заниматься спортом», — подчеркнул губернатор.

Около 1 млрд рублей запланировано выделить на социальную поддержку граждан, 110 млн рублей край направит дополнительно на капитальный ремонт сельских домов культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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