На Кубани долг по коммунальным платежам превысил 6,5 млрд рублей

Такую цифру озвучил прокурор края Сергей Табельский на коллегии, посвященной итогам работы ведомства в первом полугодии.

С начала 2018 года долг граждан перед поставщиками вырос на 1 млрд рублей. В этой тенденции есть и вина самих коммунальщиков, отметил прокурор. Тарифы за потребление энергоресурсов растут, а качество обслуживания населения не улучшается. Также стражи порядка выявляют нарушения в региональной программе газификации и капитального ремонта многоквартирных домов.

«С граждан собирают колоссальные средства, однако к концу настоящего полугодия отремонтировано только 70% домов, да и то по программе прошлого года», — сообщил Сергей Табельский.

Сотрудники прокуратуры отмечают: в работе громоздкой машины ЖКХ есть пробелы, и они оказываются на руку недобросовестным управляющим компаниям.

Говорили на коллегии и о проблеме долевого строительства в регионе. По сравнению с прошлым годом ситуация значительно улучшилась. Власти Кубани смогли найти инвесторов, которые возобновили работы на 25 долгостроях в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Новороссийске и Туапсе.

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