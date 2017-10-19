На Кубани дубовый клоп-кружевница повредил 372 тыс. га леса

Методов борьбы с новым вредителем пока не существует.

Дубовой клоп-кружевница с июля 2017 года включен в перечень карантинных объектов. По данным ФБУ «Центр защиты леса Краснодарского края», площадь повреждения лесов региона новым вредителем достигла 372 тыс. га. Небольшая площадь поражения отмечена в Адыгее.

Предположительно, вредителя завезли в 2016 году через порт Новороссийск.

«Хлороз и опадение листьев — характерные признаки поражения дуба клопом-кружевницей — отмечены на деревьях вдоль железнодорожной магистрали Краснодар – Новороссийск и федеральной автомобильной дороги, а также вблизи грузовых терминалов. Это позволяет предполагать, что завоз вредителя произошел через порт Новороссийск»,— пояснил замминистра природных ресурсов Краснодарского края Дмитрий Медянцев.

По данным ФБУ «Российский центр защиты леса», полоса сплошного сильного повреждения листьев дуба располагается в междуречье рек Адагум и Псекупс. Территория, потенциально подверженная заражению клопом, оценивается в 2 млн га.

Секретарь комитета ЗСК по вопросам природопользования и экологической безопасности Андрей Булдин сообщил, что региональная власть готова принять меры по защите лесного фонда от новой угрозы, но ситуация осложняется тем, что научные рекомендации по борьбе с вредителем пока не разработаны.

По данным краевого минприроды, в России пока нет разрешенных к применению препаратов, способных уничтожить очаги клопа-кружевницы. Всероссийский НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства включил изучение вредителя и разработку методов борьбы с ним в тему государственного задания на 2017—2018 годы, пишет «Коммерсантъ».

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