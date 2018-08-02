На Кубани два браконьера получили по два года колонии

02 августа в 09:56

Сотрудники краевого погрануправления ФСБ задержали с поличным жителей Ейского района.

Это произошло летом 2017 года, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчины вышли в акваторию Ейского лимана на моторной резиновой лодке и установили три лессовые сети общей протяженностью 150 м. Рыбаков задержали пограничники. Из воды вытащили сети, в которых находилось около 400 особей тарани и несколько экземпляров других пород рыб.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбудили уголовное дело. Ейский районный суд, приняв во внимание непогашенные судимости мужчин, осудил обоих на два года лишения свободы.

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