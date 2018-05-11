На Кубани два чиновника вымогали у бизнесмена 2 млн рублей за победу на торгах

В Крымском районе в мае в отношении двоих сотрудников администрации возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в конце февраля к директору МУП «Архитектурно-градостроительный центр» Крымского района обратился представитель бизнесмена по поводу договора аренды на земельный участок в поселке Новоукраинском для последующего строительства автомойки. Директор МУП рассказал об этом знакомому начальнику отдела закупок администрации. Тот, в свою очередь, предложил коллеге преступную схему — предложить представителю бизнесмена содействие в победе на торгах за предоставление права аренды на интересующий земельный участок. При этом чиновники не обладали полномочиями влиять на результаты торгов.

Они встретились с предпринимателем и попросили за свою помощь 2 млн рублей. Мужчина согласился, но сообщил о поступившем предложении в полицию. После этого 12 апреля в Крымске он передал чиновникам требуемую сумму денег. Распорядиться деньгами те не успели, так как их задержали сотрудники ОМВД по Крымскому району, которые действовали по поручению следователя СКР, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас подозреваемые задержаны, рассматривается вопрос об избрании в их отношении меры пресечения. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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