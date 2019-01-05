Премии в размере 1 млн рублей получили центр туризма «Абрау-Дюрсо» и туристский кластер «Имеретинский» в Сочи.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

На рассмотрение межведомственного совета по присуждению премий в области туризма было представлено 27 проектов. Из них выбрали 10. При отборе учитывались их социальная и экономическая значимость, вклад в развитие туристской индустрии.

Также премии получили туристский многофункциональный комплекс «Гринн» в Орловской области, санаторно-курортный комплекс «Мрия» в Крыму, туристическая деревня «Мандроги» в Ленинградской области, отель «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области, проект по развитию внутреннего и въездного туризма «Горный парк «Рускеала»» в Республике Карелия, горнолыжный комплекс «Холдоми» в Хабаровском крае, ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» в Приморском крае.

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