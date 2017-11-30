На Кубани две машины врезались в стоящие после ДТП автомобили, пострадали семь человек

Авария с участием четырех автомобилей произошла 30 ноября в 3:40 на 111-м километре трассы «Кавказ» около поселка Новоукраинского.

По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen ехал в сторону Армавира, при совершении маневра не уступил дорогу ВАЗ-2114 и допустил с ним столкновение. Через несколько минут в стоящие на дороге после ДТП машины врезались еще два отечественных автомобиля.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два водителя и пять пассажиров, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося. В полиции напоминают водителям и пешеходам о том, что понижение температуры может спровоцировать образование наледи на дорогах, а осадки в виде дождя и снега приводят к ограничению видимости.

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