На Кубани две прибрежные зоны вошли в рейтинг легендарных пляжей России

В списке красивых прибрежных территорий, соответствующих также международным требованиям в плане туристической инфраструктуры и комфорта, оказались пляжи в Анапе и Ейском районе.

Всего в рейтинг вошло восемь пляжей: в Краснодарском крае, Крыму, Калининградской области и на Дальнем Востоке.

Берег Черного моря в районе поселка Джемете подходит для тех, кто хотел бы отдохнуть вместе с детьми, а заодно поправить здоровье. Анапский пляж, по мнению экспертов, отличает светлый песок, прозрачная вода, целебные минеральные воды, лечебные грязи, сероводородные и сульфидные источники.

В станице Должанской эксперты отметили ракушечные пляжи косы Долгой. Неподалеку есть лиманы с лечебной грязью. Благодаря особой розе ветров и постоянным волнам эти места популярны у серферов, сообщает сайт RussiaTravel.

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