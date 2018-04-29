На Кубани двое мужчин арендовали фургон и украли 800 кг металлолома

Злоумышленников задержали, возбудили уголовное дело.

Кража произошла в Успенском районе. В полицию обратился местный житель и рассказал, что с территории и его двора пропал металлолом. Ущерб составил более 30 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ходе проверки информации правоохранители установили, что к краже могут быть причастны двое мужчин. В отделении они сознались в содеянном и рассказали, что во дворе местного увидели металлолом и решили его украсть. Злоумышленники позвонили в службу такси и заказали грузовой автомобиль. Когда машина подъехала, мужчины проникли на территорию домовладения, погрузили чугунную ванну, металлический бак, батареи, кастрюли, газовый котел, швейную машинку и другие металлические предметы общим весом 800 кг и вывезли их в Армавир. Там они сдали вещи в одном из пунктов приема металлолома.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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