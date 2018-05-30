На Кубани двое мужчин пытались перебросить через забор колонии алкоголь и телефоны

Двух граждан 1993 и 1990 годов рождения задержали на территории ИК-14 при попытке переброса через ограждение запрещенных предметов.

Обе попытки передачи пресекли ранним утром с разницей в один час.

При досмотре у первого задержанного обнаружили полимерный мешок, в котором находились пластиковые бутылки со спиртом общим объемом 10 л и три сотовых телефона. У второго задержанного изъяли два полимерных мешка, в которых находились пластиковые бутылки со спиртом общим объемом 63 л и шесть сотовых телефонов.

В отношении мужчин составили протоколы об административном правонарушении по ст. 19.12. КоАП РФ. Правонарушителям грозит штраф в 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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