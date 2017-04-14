На Кубани двое мужчин украли двух коров и спрятали их в поле

В Курганинском районе в апреле против двоих мужчин возбудили уголовное дело по факту кражи животных.

В дежурную часть позвонила жительница поселка Северного и сообщила, что из сарая ее дома пропали две коровы стоимостью 150 тыс. рублей. Полицейские осмотрели сарай и установили, что злоумышленников было двое. Также определили направление, в котором скрылись похитители. К розыску привлекли сотрудников уголовного розыска, участковых и наряды ДПС.

Через полчаса похищенных животных нашли в поле и вернули владелице. Подозреваемых задержали позже в Гулькевичском районе. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 36 и 38 лет. Они сознались в краже и рассказали, что собирались продать коров, а вырученные деньги потратить на личные нужды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту возбудили уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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