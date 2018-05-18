На Кубани двое мужчин утопили тело собутыльника в реке вместе с машиной

Преступление произошло 16 мая в Усть-Лабинском районе. Возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

По версии следствия, вечером 16 мая мужчины в возрасте 33 лет и 41 года выпивали алкоголь дома у одного из них в станице Кирпильской. После этого пошли в магазин за выпивкой. Там встретили 36-летнего местного жителя, с которым у них возник конфликт. Все трое отправились домой к 33-летнему участнику ссоры.

Там злоумышленники продолжили выпивать алкоголь, после чего они избили гостя руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений тот скончался на месте. Тогда сообщники поместили тело на пассажирское сиденье его же автомобиля ВАЗ 2110, поехали на нем к реке Кирпили и спустили машину с телом в воду. Автомобиль обнаружили местные жители и позвонили в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Подозреваемых задержали, решается вопрос о заключении их под стражу. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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