На Кубани двое пострадавших в ДТП с рабочими находятся в тяжелом состоянии

Восемь пострадавших в аварии с микроавтобусом 12 декабря получили травмы средней степени тяжести.

Об этом сообщил руководитель управления ГО и ЧС в Павловском районе Алексей Добреян.

Он добавил, что у пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и травмы спины, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на 1213-м километре трассы М4 «Дон» в Павловском районе водитель автомобиля Volkswagen Jetta столкнулся с движущимся впереди автобусом. От удара автобус съехал в кювет и опрокинулся. Госпитализированы десять человек.

В микроавтобусе ехали дорожные рабочие.

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