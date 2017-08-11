На Кубани двоих врачей заподозрили в причинении смерти по неосторожности пациенту

Уголовное дело возбудили в отношении терапевтов ЦРБ Гулькевичского района.

По версии следствия, в 4:00 31 декабря 2016 года скорая помощь привезла в приемное отделение 68-летнего мужчину с предварительных диагнозом «почечная колика». Дежурный врач не провел исследования, консультации специалистов, не определил показания к госпитализации пациента и отправил его домой, назначив спазмолитическое средство. В тот же день мужчину повторно доставили в больницу, в смену другого врача-терапевта. Однако он аналогичным образом ненадлежаще отнесся к исполнению своих профессиональных обязанностей и отпустил пациента домой.

В результате мужчина скончался в реанимационном отделении больницы 1 января 2017 года от лекарственной нефропатии, осложнившейся почечной недостаточностью. Своевременная госпитализация помогла бы избежать смерти пациента, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В отношении двоих врачей возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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