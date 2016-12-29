На Кубани двух женщин будут судить за мошенничество с соцвыплатами

В Кавказском районе в декабре завершили расследование уголовного дело против двух местных жительниц, которых обвиняют в мошенничестве на 5 млн рублей.

По версии следствия, две 38-летние жительницы Кропоткина сообщали незнакомым людям ложную информацию о якобы проводимых местной администрацией дополнительных социальных программах и предлагали им за денежное вознаграждение участие в получении бюджетных выплат. Таким образом, они похитили у 14 человек 5 млн 128 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Злоумышленницы находятся под подпиской о невыезде. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Источник