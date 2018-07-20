На Кубани двух браконьеров осудили за незаконный вылов травяной креветки

Сотрудники краевого погрануправления ФСБ задержали мужчин на берегу, когда они перегружали улов в автомобиль.

Весной 2017 года, когда в Черном море был установлен запрет на добычу креветки травяной в связи ее нерестом, в районе Бугазской косы жители станицы Благовещенской установили вброд рыболовные снасти типа вентерь. Использование такого орудия промысла запрещено для любительского рыболовства. Позднее мужчины извлекли из браконьерской ловушки более 4 тыс. 300 особей травяной креветки, более 760 экземпляров черноморской барабули и около 500 — ставриды. Мужчин задержали на берегу, когда они перегружали улов в автомобиль, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Специалисты подсчитали, что общий ущерб, причиненный морским биоресурсам, составил 135 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело.

Вину обоих мужчин доказали. Один из них проведет в колонии строгого режима два года, второй заплатит штраф в 500 тыс. рублей.

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