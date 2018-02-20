На Кубани двух экс-инспекторов ГИБДД посадили за продажу «красивых номеров»

Их признали виновными в получении взяток и совершении служебных подлогов.

Установлено, что два инспектора ГИБДД и еще один их сослуживец организовали деятельность по предоставлению за взятки регистрационных номеров с определенными цифрами и буквами.

Они попросили своего знакомого искать людей, который хотят сделать за взятку регистрационные знаки.

В ноябре 2015 года в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) по обслуживанию Абинского, Северского и Крымского районов обратилась женщина по вопросу постановки на учет автомобиля и получения регистрационных знаков. Злоумышленники присвоили ее автомобилю регистрационные номера с определенной комбинацией цифр и букв и от ее имени составили заявление об оставлении их на хранении во МРЭО. Затем они переоформили номера на другую машину. За это они получили 25 тыс. рублей.

Весной 2016 года двое фигурантов также продали «красивый» номер за 30 тыс. рублей, используя аналогичную схему. В апреле 2016 года они получили 90 тыс. рублей за продажу государственного регистрационного знака с определенным номером и буквами.

Суд признал двоих инспекторов ГИБДД виновными в получении взяток и совершении служебных подлогов и приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в 500 тыс. рублей. Также они лишены права занимать государственные должности сроком на три года. Одного из осужденных обязали к штрафу в размере 2,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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